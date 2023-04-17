ضبط أسماك فاسدة وتحرير 223 محضرا خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة

شن مكتب مراقبة الأغذية بدمنهور حملات تفتيشية على محلات بيع وتصنيع الأسماك المملحة والمدخنة، وكذلك محلات عرض وبيع وتداول وتصنيع الكعك والبسكويت ضمن الاستعدادات بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها بجميع مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 223 محضرا تموينيا.

ضبط فسيخ فاسد في البحيرة

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 برميل فسيخ مملح بإجمالي وزن 1200 كيلو جرام فسيخ مملح مجهول المصدر واستخدام براميل بلاستيك زرقاء سبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية بمحل فسخاني بدمنهور، ويدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 25 كيلوجرام فسيخ داخل مخزن لتصنيع الفسيخ مجهول المصدر والمخزن غير مستوفى للاشتراطات الصحية، ويتم تصنيع الفسيخ وتخزينه بجوار دورة مياه بالمخزن، ما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويدار بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط 25 كيلوجرام فسيخ داخل مخزن لتصنيع الفسيخ مجهول المصدر والمخزن غير مستوفى للاشتراطات الصحية ملاصق لمحل لبيع الأسماك الطازجة ويدار بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أسماك مجهولة المصدر

كما نفذ مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بشبراخيت، حملة تفتيشية، تم خلالها ضبط عدد 4 كرتونات سمك مجمد وزن الواحدة 20 كيلوجراما بإجمالي وزن 80 كيلوجراما، تظهر عليها علامات الفساد، ووجود دماء محيطة بالأسماك، وعدم وجود بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط سيارة توزيع محملة بالزيت المعد للتوزيع على المطاعم، وبالتفتيش عليها تم ضبط 15 جركن وزن الواحد 20 لترا منها اثنان منتهيا الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.