رسالة الإمام الحلقة 26.. سلمى أبو ضيف تحاول الاطمئنان على أمير رامز

دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، وفترة تواجده في مصر، توجهت «هند» سلمى أبو ضيف، إلى محل «حسنة» أروى جودة، لتتحدث معها عن «عمرو» أمير رامز لتحاول منها أن تطمئن عليه، خاصة أنها تقيم في منزل «السيدة نفيسة».

الحلقة الـ 26 من مسلسل رسالة الإمام

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، خلافا في الرأي بين الإمام الشافعي، وبعض من طلبة العلم، في أحد الدروس داخل المسجد، بسبب اختلاف في الرأي في بعض الآراء التي قالها الإمام مالك.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 26

ودخل أنصار الإمام مالك في مشادة كلامية مع أنصار الإمام الشافعي داخل المسجد، الأمر الذي أثار غضب أبو الحكم «جمال عبد الناصر»، خاصة لوصول الخلاف إلى اتهام الإمام الشافعي بأنه ينشر الفسق والفجور، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.