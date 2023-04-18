باحث علاقات دولية: الرئيس السيسي أكد مبدأ مصر بعدم التدخل في شؤون الدول الخارجية

قال بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، إن مصر بصفة عامة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتبقى دائما على الحياد، مثلما حدث في كل الأزمات، لم تكن طرفا فيها.

بهاء محمود: مصر تستخدم الوسائل الدبلوماسية

أضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية أو في تحركات الدول أو تحالفاتها، أو تنحاز لطرف على حساب آخر، لكن مصر تستخدم الوسائل الدبلوماسية في علاقاتها مع الأطراف العربية والإقليمية، لافتا إلى أن مبدأ مصر لا يتغير.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، وألقى كلمة بشأن الأوضاع في السودان، عقب انتهاء الاجتماع.

وأكد الرئيس السيسي، أن موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول، لافتا إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن، موضحا أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.