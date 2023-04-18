«النواب» الأمريكي يدين روسيا على خلفية سقوط مسيرة في «البحر الأسود»

تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يدين روسيا، على خلفية حادثة سقوط الطائرة المسيرة «إم كيو 9» في «البحر الأسود»، وفقا لما ذكرته وكالىة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتبنى المجلس القرار بالإجماع، وصوت 410 من أعضاء «الكونجرس» لصالح القرار.

وأدان القرار، الأعمال الطائشة المنسوبة للجيش الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن استخدام طائراتها بدون طيار في المجال الجوي الدولي للبحر الأسود.

وفي 14 مارس الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9»، اخترقت المجال الجوي فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أنها كانت تتجه نحو الحدود في «شبه جزيرة القرم».

وشددت الدفاع الروسية، على أن المقاتلات لم تشتبك مع الطائرة المسيرة الأمريكية، مضيفة أن بسبب مناورة حادة، فقدت «إم كيو 9» السيطرة وفقدت الارتفاع وسقطت في الماء.

قال الجيش الأمريكي، إن مقاتلة روسية «سو 27» اصطدمت بالمسير، فوق البحر الأسود، ما أدى إلى سقوط «إم كيو 9»، مشيرا في بيان، إلى أن الطائرة بدون طيار كانت تقوم بجولة روتينية في المجال الجوي الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.