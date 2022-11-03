موسكو تستدعي السفيرة البريطانية بعد استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود

ذكرت وكالة أنباء «رويترز»، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن السفيرة البريطانية وصلت إلى وزارة الخارجية الروسية صباح اليوم، وفقًا لتقارير محلية.

وأوضحت الوكالة أنه تم استدعاء «ديبورا برونرت»، لمناقشة مزاعم موسكو بأن بريطانيا متورطة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

الهجوم على أسطول البحر الأسود واتفاق تصدير الحبوب

وكانت روسيا أعلنت بسبب الهجوم على أسطول البحر الأسود تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، قبل أن تعود موسكو مرة أخرى وتحصل على ضمانات بعدم تكرار هذا الهجوم.

وتعد بريطانيا من أشد الدول الرافضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.