زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر الكوريل

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان.

وتقع جزر الكوريل، بين شبه جزيرة كامشاتكا أقصى شرق روسيا وجزيرة هوكايدو في أقصى شمالي اليابان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن عمق زلزال ضرب جزر الكوريل، بلغ 80 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة زلزال ضرب جزر الكوريل وقعت على مسافة 404 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من كوريلسك الروسية، و757 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كيتامي باليابان.