هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب جزر الكوريل

ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان.

وأشارت بيانات «فرع كامتشاتكا» التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن زلزالا ضرب جزر الكوريل على عمق 49 كيلومترا وعلى مسافة 153 كيلومترا من «سيفيرو كوريلسك»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أشار مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن قوة زلزال جزر الكوريل بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر على عمق 100 كيلومتر.