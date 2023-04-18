مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27.. هل سيقتل حفني الديب على يد الكبير أم صابحة؟

ينتظر جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لأحمد مكي، والذي يعرض على قناة أون، عقب أذان المغرب عرض الحلقة 27، بعد الأحداث المتصاعدة التي شهدتها الحلقة السابقة.

الحلقة 27 مسلسل الكبير أوي 7

ويتساءل الجمهور هل حفني الديب والذي يقوم بدوره الفنان كمال أبورية، سيتمّ قتله خلال حفل زفافه على يد الكبير أوي أم صابحة، التي تجسد شخصيتها الفنانة عفاف مصطفى، والتي اتفقت في الحلقة 26 على أن تأخد الثأر من حفني خلال حفل زفافه مع محاولة عدم وقوع أي خسائر للكبير أوي.

مسلسل الكبير أوي الحلقة 26 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 بعد منتصف الليل.

ويشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع كلا من الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.