مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. عفاف مصطفى تجهز للتخلص من حوفني الديب

حلت الفنانة عفاف مصطفى، ضيفة شرف على الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي7، التي ظهرت خلال الأحداث وهي تخطط لقتل حوفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبورية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

وفي مشهد جمع صابحة والتي تجسدها الفنانة عفاف مصطفي، بمجموعة من الغفر تخطط معهم لقتل حوفني وأخذ الثأر أثناء حفل زفافه في دوار الكبير أوي، وحذرت رجالها من أن تكون الخسائر كبير خاصة أن حفل الزفاف في دوار الكبير.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7

وفي الوقت نفسه يخطط الكبير بمساعدة الغفر للتخلص من حوفني الديب بسبب تاريخ المشاكل الذي بينهم منذ زمن، وقرر التخلص منه أثناء حفل زفافه على الكبيرة بمساعدة فزاع وأشرف.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وهشام إسماعيل ومحمد سلام و بيومي فؤاد.