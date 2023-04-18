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مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. محمد سلام يراقب حفل زفاف حوفني والكبيرة

كتب:

ياسمين محمود
09:00 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

طلب جوني خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من هجرس مراقبة حفل زفاف الكبيرة أوي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

وخلال أحداث الحلقة 26، أقيم حفل زفاف الكبيرة فحت وحوفني الديب داخل دوار الكبير أوي، ليطلب جوني من هجرس مراقبة الطريق تحسبًا لهجوم الشرطة في أي وقت بسبب إجرام الكبيرة فحت وحوفني، ليذهب هجرس دقائق ويعود مره أخرى ليشارك في حفل الزفاف بالرقص، ويحدث بينه وبين جوني صدام كبير بسبب تركه مراقبة الطريق ويجبره على العودة مره أخرى حتى يمر اليوم على خير.

مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون 2:00 مساءً.

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بقلم ياسمين محمود