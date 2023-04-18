كيف احتفلت فنادق الغردقة بشم النسيم بمشاركة السياح؟

شهدت مدينة الغردقة، احتفالات شم النسيم في الفنادق والمنتجعات السياحية وعلى الشواطئ المفتوحة، بمشاركة نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب، حيث خصصت الفنادق بوفيه خاص شمل فسيخ ورنجة وفشار وترمس، وأعدت برامج ترفيهية ومسابقات متنوعة، بمشاركة فرق الأنيميشن، وسط أجواء احتفالية رائعة، وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

احتفالات شم النسيم بفنادق الغردقة

كشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق حرصت على الإحتفال بشم النسيم منذ الصباح، بإعداد بوفيه خاص لعيد شم النسيم، شمل رنجة وفسيخ وبصل أخضر، وشهد إقبالا كبيرا من النزلاء من المصريين والأجانب.

برنامج احتفالات شم النسيم

أضاف صلاح الديب مسؤول بأحد فنادق الغردقة، بأن إدارة الفنادق أعدت برنامج خاص لشم النسيم على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة السائحين الأجانب، شمل برامج ترفيهية وفقرات متنوعة بمشاركة فرق الأنيميشن.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

الغردقة تحتفل بشم النسيم

شهدت الشواطئ العامة بالغردقة، توافد الآلاف من المواطنين لاحتفال شم النسيم في ظل الارتفاع في درجة الحرارة، ورفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، وكثفت الخدمات الأمنية من تواجدها بمحيط الشواطئ والمنشآت السياحية، ونشر مرفق إسعاف البحر الأحمر عددا من سيارات الإسعاف بالميادين والشواطئ لتأمين المصطافين.