موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إذ يحتفل الآلاف من المواطنين، وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يأتي موعد عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل الجاري الموافق أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الغردقة

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صحفى عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة، حيث يؤدي الملايين صلاة عيد الفطر في الغردقة ويأتي موعد صلاة العيد 2023 في مدينة الغردقة في الساعة 5:40 صباحا.

صلاة عيد الفطر 2023 في الغردقة

وأوضح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» استعدادات أوقاف البحر الأحمر لأداء صلاة العيد 2023 في مدينة الغردقة في 110 مساجد وساحات وسط إجراءات وقائية وتطهير وتعقيم المساجد والساحات والتنبيه بالالتزام وزارة الأوقاف المصرية.

أكبر مساجد الغردقة تستعد لعيد الفطر 2023

وكشف الشيمي بأن أكبر مساجد المدينة وهو مسجد الميناء الكبير والذي يسع 17 ألف مصل استعد لاستقبال رواده، كما استعدت أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال آلاف الزائرين على الشواطئ العامة والمماشي السياحية، بينما أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد سيجري إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، والساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية.