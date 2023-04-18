مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. عفاف مصطفى تنضم لقائمة ضيوف الشرف

حلّت الفنانة عفاف مصطفى ضيفة ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7، حيث ظهرت بدور صابحة الصعيدية التي تحاول قتل حوفني الديب أخذا بالثأر.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ظهرت عفاف مصطفي في مشهد يجمعها بالخفر تطلب منهم قتل حوفني أثناء زفافه على الكبيرة، ولكن دون حدوث خسائر للكبير أوي.

ضيوف شرف الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي

وضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7 أسماء عديدة ظهرت كضيوف شرف خلال أحداث المسلسل وأبرزهم الفنان كمال أبورية في دور المجرم حوفني، وأيتن عامر في دور البلوجر شروق كلنا سوا، وأحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقة، وعلاء مرسي الذي جسد دور مريض نفسي، لورديانا وجسدت دور عروس الكبير، ونور اللبنانية والتي قدمت دور استشارية العلاقات الزوجية.