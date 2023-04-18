مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26.. أحمد مكي يُنفذ عملية قتل حوفني بمقترح نفادي

أجتمع الكبير أوي خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7 والذي يعرض على قناة أون، مع الخفر لمناقشة أفكار للتخلص من حوفني الديب المقرر زواجه من عمته.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

وفي مشهد ضم فزاع وأشرف ونفادي مع الكبير أوي لمناقشة العديد من الأفكار للتخلص من المجرم حوفني الديب خلال حفل زفافه على الكبيرة، طالبهم الكبير بطرح أفكار فتحدث فزاع عن زرع قنبلة تحت «الكوشة».

أما نفادي فروى قصة للكبير كعادته استخلص منها الكبير فكرة للتخلص من حوفني وذلك عن طريق التخفي في «ماسك حصان راقص»، خلال حفل الزفاف ثم يتم إطلاق النار عليه، ويبدأون تنفيذ الخطة.

أبطال الكبير أوي

يُذكر أنَّ مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج وهشام إسماعيل ومحمد سلام وبيومي فؤاد.