الصين لـ«الولايات المتحدة»: صححوا أخطاءكم واعترفوا بسوء استخدام القوة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون، اليوم، إنّ الصين تحث الجانب الأمريكي على إظهار الإخلاص وتصحيح أخطائه والاعتراف بالضرر الذي تسبب فيه سوء استخدام القوة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وحله، مشيرا إلى أنّ بلاده أبلغت الولايات المتحدة صراحة مرات عديدة بأنّ دخول المنطاد المدني الصيني غير المأهول إلى المجال الجوي الأمريكي كان حدثا غير مقصود تماما وغير متوقع وناجم عن قوة قاهرة.

وانج ون: طلبنا مرارا من الجانب الأمريكي التعامل بشكل مناسب مع الأمر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمسؤل الصينى،نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، ردا على استفسار حول تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المتعلق بقضية منطاد الصين.

وأضاف المسؤل الصيني: «طلبنا مرارا من الجانب الأمريكي التعامل بشكل مناسب مع الأمر بهدوء ومهنية وضبط النفس»، ومع ذلك، تجاهلت الولايات المتحدة الحقائق وأعلنت رواية «منطاد التجسس».

ولفت إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر أمرا شخصيا بإسقاط منطاد مدني بإطلاق صاروخ من طائرة مقاتلة متقدمة، كما وصف المسؤول الصيني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بأنّها غير مسؤولة وتعد تحريفا واضحا للحقائق.

وأشار إلى أنّ «هذا 100 بالمئة سوء استخدام للقوة ورد فعل مبالغ فيه وينتهك بشكل خطير الممارسات الدولية العرفية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، موضحا أنّه بدلا من التفكير في الأخطاء التي ارتكبتها والاعتراف بها، اختارت الولايات المتحدة تشويه الصين ومهاجمتها وفرض عقوبات على الشركات الصينية ومواصلة تصعيد الموقف.