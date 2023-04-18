دعم 200 أسرة وتجهيز 29 عروسا في قافلة مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالسويس

نظمت دور القرآن الكريم، بالتعاون مع معهد القرآن بمحافظة السويس، قافلة مساعدات للأسر الأكثر احتياجا، طافت مختلف الأحياء، تضمنت مساعدات عينية، ومادية، للحالات التي تم دراستها من المسؤولين عن معهد القرآن الكريم، ودعم جهاز عدد من العرائس، وصرف عيديات للأطفال.

دعم الجهاز لـ29 عروسا

قال الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وعميد معهد القرآن، أنه جرى بحمد الله ومشيئته، تقديم المساعدة لـ29 من العرائس، إحداهن عروس يتيمة من طالبات دار مصطفى أحمد بدوي لتحفيظ القرآن، حيث يتم تقديم الدعم في صورة عينية أو مادية، حسب احتياجات كل حالة بعد دراسة الحالات، قبل الدعم.

تقديم المساعدة لـ200 أسرة فقيرة وأيتام

تابع وكيل وزارة الأزقاف الأسبق، أنه جرى تنظيم قافلة مساعدات لمنطقة كفر كامل بحي الأربعين للأسر المتعففة المسجلة بمسجد النصر، «الشهيد فايز حافظ»، بشارع زين العابدين، شملت القافلة «40» أسرة، تقديم تقديم المساعدات العينية والمالية، ليكون ما تم مساعدته من أسر خلال الشهر 200 أسرة.

تقديم العيدية لـ100 طفل

أضاف عميد معهد القرآن، أنه تم تقديم العيدية لـ100 طفل، وجرى توزيع زكاة الفطر والمرور على (21) منزلا، في مناطق السيد هاشم بحي الجناين، وكفر عقدة، والسويس، ومنطقة الإسعاف بفيصل، وأكتوبر وكفر النجار وعزبة الصفيح ومنطقة عمارات الساحل بالسماد، وتوزيع مساعدات عبارة عن مواد غذائية، وكسوة 25 طفلا وطفلة.