قافلة مساعدات أرمينية لضحايا زلزال تركيا عبر منفذ «أليكان» لأول مرة

أعلنت مصادر رسمية في كل من تركيا وأرمينيا، اليوم، أن قافلة مساعدات عبرت منفذ «أليكان» البري على الحدود بين البلدين، الذي تم فتحه لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً، أمام عدد من الشاحنات المحملة بمواد إغاثة لضحايا زلزال «كهرمان مرعش»، الذي ضرب جنوب تركيا، يوم الاثنين الماضي.

واستقبل مدير إدارة الكوارث والطوارئ في محافظة «إغدير»، شرق تركيا، برهان تشولو، قافلة ضمت 5 شاحنات قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان، وكان إلى جواره وفد من الحكومة الأرمينية، بعد فتح المعبر لأول مرة منذ إغلاقه في عام 1993، واستخدم المعبر آخر مرة في عام 1988، لعبور مساعدات من الهلال الأحمر التركي، بعد زلزال سابق في أرمينيا.

قافلة مساعدات تعبر الحدود إلى المناطق المنكوبة

وكتب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، على صفحته بموقع «تويتر» قائلاً: «اليوم، أرسلت أرمينيا مساعدات إنسانية إلى تركيا، لقد عبرت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الحدود، وهي في طريقها إلى المنطقة المنكوبة بالزلزال»، في وقت سابق، وصل فريق إنقاذ من أرمينيا إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

عبور 5 شاحنات محملة بـ100 طن مساعدات

وقال السفير سيردار كيليش، الممثل الخاص لتركيا في أرمينيا، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، إنه «بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ والمعدات التقنية، غادرت أيضاً حزمة المساعدات الطارئة من أرمينيا، بما في ذلك 5 شاحنات محملة بنحو 100 طن من المواد الغذائية والأدوية»، وأضاف أن القافلة عبرت بوابة «أليكان» الحدودية صباح اليوم، إلى جنوب تركيا.

تركيا ترفع ضحايا الزلزال إلى 26 ألف قتيل

جرى إغلاق المعبر الحدودي بين تركيا وأرمينيا بسبب الحرب في إقليم «ناجورنو كراباخ»، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتم فتح البوابة الحدودية لأول مرة اليوم، للسماح بدخول مساعدات لضحايا الزلزال المدمر، الذي أسفر، حتى الآن، عن مصرع ما يزيد على 26 ألف شخص، وإصابة أكثر من 80 ألف آخرين، كما تسبب في أضرار واسعة لحقت بـ10 محافظات تركية على الأقل.