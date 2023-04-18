معلومات عن القيادي الداعشي محمود الحاج بعد مقتله في غارة أمريكية بسوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية المعروفة باسم «سنتكوم»، مقتل القيادي في تنظيم «داعش»، عبد الهادي محمود الحاج إثر استهدافه بغارة بطائرة هليكوبتر أمريكية، شمال سوريا.

عملية قتل الحاج جاءت بعد الكشف عن مخطط داعش لاختطاف مسؤولين

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن العملية التي أسفرت عن مقتل الحاج، جاءت بعد كشف المخابرات عن مخطط تنظيم داعش الإرهابي لاختطاف مسؤولين في الخارج واستخدامهم كوسائل ضغط.

وكانت وسائل إعلام، قالت في وقت سابق، إن قوات التحالف الدولي ضد «داعش» الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت عملية إنزال جوي في قرية السويدة بريف جرابلس، مستهدفة قيادي في التنظيم المتطرف.

العملية أدت إلى مقتل مسلحين اثنين

وفي وقت سابق، أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن العملية أدت إلى مقتل مسلحين اثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوسينو، إن العملية لم تسفر عن مقتل أي جندي أمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية، وقال سكان محليون لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الحاج قتل أثناء محاولته الفرار.

وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 13 من كبار قادة تنظيم «داعش»، الإرهابي في سوريا والعراق منذ أوائل 2022، بينهم خالد عيد أحمد الجبوري ، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا، في غارة جوية أمريكية، وفقا لم ذكره موقع «فويس أوف أمريكا».

ونرصد أبرز المعلومات عن القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عبد الهادي محمود الحاج:

- أحد كبار قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

-المخطط العملياتي المسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا.

- سُجن في في منبج جنوبي جرابلس.

- لجأ عبد الهادي محمود الحاج إلى منطقة السويداء منذ نحو 6 أشهر.