حملات مكثفة على محلات الجزارة والأسماك المملحة في القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر السلع بأسعار مخفضة في الأسواق من خلال أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركا، بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا، جرى افتتاحها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في الأحياء كافة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح عبدالعال، أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وضمان وصول السلع لهم بسهولة، وبأسعار مناسبة وجودة ملائمة.

وطالب محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والشؤون الصحية، لتنظيم حملات دورية مكثفة على محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.