«التنمية المحلية»: حملات لإزالة التعديات بالمحافظات.. وإجراء قانوني ضد المخالفين

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي أسيوط والأقصر فيما يخص تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف واسترداد حق الدولة وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات بأسيوط

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه جرى تنفيذ عدة حملات لإزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى مراكز أبوتيج وصدفا والبداري وحي غرب، مشيرًا إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم رصد وإزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج، وفي قرية مجريس تم فك شدة خشبية بأعمدة الدور الثاني العلوي، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت، وإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمركز البداري، وإزالة فورية لمخالفة بشارع يسري راغب في حي غرب أسيوط.

جهود الأقصر للتصدي لمخالفات البناء

وفي سياق متصل، شهدت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، توجيهات لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم وإزالة التعديات في المهد والتصدي بكل حسم لمواجهة التعديات، وفي أرمنت تم إزالة حالتين تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك لمنع أي تجاوزات أو مخالفات والتصدي لها بكل حسم.