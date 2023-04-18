«الأرصاد»: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وأمطار رعدية على السواحل الغربية

حذّرت الأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء الحارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، حيث يمثل ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، تشهد أتربة عالقة نهارا، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 35 - 17

- العاصمة الإدارية 35 - 17

- أكتوبر 36 - 16

- بنها 34 - 17

- دمنهور 32 - 17

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 32 - 17

- المنصورة 32 - 16

- الزقازيق 35 - 17

- شبين الكوم 35 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 33 - 15

- بورسعيد 32 - 15

- الإسماعيلية 36 - 16

- السويس 35 - 16

- العريش 30 - 14

- رفح 30 - 13

- رأس سدر 34 - 17

- نخل 35 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 17

- طابا 33 - 15

- شرم الشيخ 34 - 21

- الإسكندرية 34 - 16

- العلمين الجديدة 33 - 15

- مطروح 32 - 14

- السلوم 32 - 16

- سيوة 36 - 16

- رأس غارب 34 - 21

- الغردقة 35 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 35 - 22

- شلاتين 32 - 20

- حلايب 33 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 19

- الفيوم 36 - 15

- بني سويف 35 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 35 - 16

- سوهاج 36 - 17

- قنا 37 - 18

- الأقصر 37 - 20

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 37 - 16

- أبوسمبل 35 - 20