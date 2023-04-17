«الأرصاد الجوية»: استقرار حالة الطقس مع انعدام فرص سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العام للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال تلك الفترة مع ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة فقط، ولا توجد أي فرص لعودة سقوط الأمطار خلال تلك الفترة، وبدءً من الأربعاء المقبل نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، بداية من السواحل الشمالية للبلاد، وحتى القاهرة الكبري والسواحل الشرقية، وسيناء، ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وذلك بقيم تتراوح بين 5 و7 درجات طوال ايام العيد.

استقرار حالة الطقس

وأشارت الارصاد الجوية في بيان تفصيلي صادر عنها عن حالة الطقس اليوم وحتى ثالث أيام العيد، إلى أن الطقس سيكون حار على كافة الأنحاء وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، وبداية من صباح الأربعاء المقبل نشهد انخفاض في درجات الحرارة، واستقرار الاحوال الجوية، بعد تعرض البلاد لكتل هوائية باردة تعمل على تحسين حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة، ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية، ومدن القناة، وحار على محافظات جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وسيناء، خلال النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 18-4-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 18.

درجات الحرارة الأربعاء 19-4-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 18

درجات الحرارة الخميس 20-4-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.