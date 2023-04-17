حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر.. تقلبات وظواهر جوية خلال عيد الفطر

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر، اضطرابًا في الأحوال الجوية، فضلًا عن تقلبات درجات الحرارة بين حار تارة وبارد تارة أخرى، وتتصدر بعض الظواهر الجوية المشهد، خصوصًا سقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح، وكثافة الشبورة المائية، وبعض العواصف الرملية والترابية، فيما تستمر تلك التقلبات الجوية طوال أيام عيد الفطر 2023 وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

وفيما يخص حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر، فإنّ طقس اليوم الاثنين يشهد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

أتربة عالقة ونشاط حركة الرياح

كما توجد أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وسيناء، وجنوب البلاد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة «عواصف رملية» على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس تأتي كالتالي:

الثلاثاء 18 أبريل 2023.. أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وسيناء، وجنوب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

واعتبارًا من الأربعاء 19 أبريل 2023.. تشهد أخبار الطقس في مصر انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، أنّ هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم الأربعاء أيضًا.

الخميس 20 أبريل 2023.. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس في عيد الفطر 2023

وفيما يخص حالة الطقس في عيد الفطر 2023 على مدار يومي الجمعة والسبت، فإنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.