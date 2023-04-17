حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من ذروة الموجة الحارة فى حالة الطقس غدا الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى وحتى 38 درجة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية الحارة، فى حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تمثل ذروة الموجة الحارة، خاصةً فى ظل استمرار تاثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس مما يزيد الاحساس بالحر الشديد خلال ساعات النهار على جميع انحاء الجمهورية.

درجات الحرارة غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 35 - 17

- العاصمة الإدارية 35 - 17

- أكتوبر 36 - 16

- بنها 34 - 17

- دمنهور 32 - 17

- وادي النطرون 32 - 16

- كفر الشيخ 32 - 17

- المنصورة 32 - 16

- الزقازيق 35 - 17

- شبين الكوم 35 - 17

- طنطا 32 - 16

- دمياط 33 - 15

- بورسعيد 32 - 15

- الإسماعيلية 36 - 16

- السويس 35 - 16

- العريش 30 - 14

- رفح 30 - 13

- رأس سدر 34 - 17

- نخل 35 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 17

- طابا 33 - 15

- شرم الشيخ 34 - 21

- الإسكندرية 34 - 16

- العلمين الجديدة 33 - 15

- مطروح 32 - 14

- السلوم 32 - 16

- سيوة 36 - 16

- رأس غارب 34 - 21

- الغردقة 35 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 35 - 22

- شلاتين 32 - 20

- حلايب 33 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 19

- الفيوم 36 - 15

- بني سويف 35 - 15

- المنيا 35 - 16

- أسيوط 35 - 16

- سوهاج 36 - 17

- قنا 37 - 18

- الأقصر 37 - 20

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 37 - 16

- أبوسمبل 35 - 20