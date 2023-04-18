سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 18-4-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سجل سعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 18-4-2023 في البنوك المصرية، استقرارا في بداية التعاملات، وجاء سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع بين 8.22 جنيه و8.26 جنيه، والأقل بالنسبة للشراء المصرف المتحد والأعلى مصرف أبو ظبي الإسلامي، أما الأقل في البيع فكان بنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الثلاثاء 18-4-2023 في البنوك المصرية، هي ميد بنك وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.22 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، الشراء بـ8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر الشراء إلى 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه، وهو نفس سعر البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وعن سعر الريال السعودي في بنك البركة، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.19 جنيه و8.25 جنيه للبيع.