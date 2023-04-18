إعادة فتح دير سانت كاترين أمام السياح بعد إغلاق 6 أيام

فتح دير سانت كاترين أبوابه أمام السياح، صباح اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 9 صباحاً، لمشاهدة محتوياته من آثار ومخطوطات نادرة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أرسل وفدا من الجهاز التنفيذي لمدينة سانت كاترين لتقديم التهاني إلي الأنبا ديميانوس ديمتري مطران الدير والرهبان بمناسبة عيد الفصح لطائفة الروم الأرثوذكس، موضحاً أن الدير أُغلق طوال فترة الاحتفالات بعيد القيامة أُعيد فتحه اليوم.

استقبال السياح

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الدير يستقبل السياح مجانا يوميا، عدا الأوقات التي يوجد بها صلوات أو احتفالات دينية، حيث يفصل الرهبان تأدية الصلوات بكنيسة التجلي في هدوء وسكينة.

وتابع، بأن دير سانت كاترين أعلن استقبال الوفود السياحية التي تقوم بزيارة مدينة سانت كاترين اليوم ولمدة يوم واحد فقط، على أن يتم إغلاقه غدا الأربعاء لمدة يوم ثم يعاد فتحه من جديد أمام السياح.

محتويات دير سانت كاترين

وقال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار بسانت كاترين، إن الدير يعد واحدا من أعرق الأديرة في العالم، ويحتوي على كنوز تاريخية ودينية لا توجد في مكان آخر، ومن أبرز المحتويات:

１- مكتبة دير سانت كاترين التي تضم مخطوطات ووثائق نادرة يرجع عمرها إلى أكثر من 1400 سنة.

２- بئر النبي موسى عليه السلام.

３- الشجرة المعلقة.

４- غرفة الجماجم.

５- مكبس الزيتون عصارة الزيتون.

６- المسجد الفاطمي.

7- كنيسة التجلي.