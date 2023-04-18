مفاجأة في طقس وقفة عيد الفطر.. وتحذيرات من ظاهرتين جويتين

يحمل طقس يوم وقفة عيد الفطر المبارك، المحددة فلكيا، بأنها الخميس المقبل، وفقا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يشهد ظاهرتين جويتين، يستوجب الحذر منهما، خاصة خلال التنقل والسفر، لقضاء إجازة العيد.

سقوط أمطار رعدية في وقفة عيد الفطر

ويشهد طقس الخميس المقبل، وقفة عيد الفطر، بالحسابات الفلكية للمعهد والجيوفيزيقية، سقوط أمطار رعدية على عدد من المحافظات، التي تقع في نطاق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون خفيفة وقد تكون رعدية بنسبة حدوث 30%.

نشاط حركة الرياح على معظم المحافظات

تتعرض معظم محافظات الجمهورية، في طقس وقفة عيد الفطر، إلى نشاط حركة الرياح، بداية من القاهرة الكبرى، مرورا بالوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات، وفقا لما كشفه بيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال توقعات طقس الأسبوع الجاري.