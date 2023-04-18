ما دليل أن الجمعة أول أيام عيد الفطر؟.. «البحوث الفلكية» يُجيب بالخرائط

أثارت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من البلبلة بين المواطنين في عدد من الدول العربية، خلال الأيام الماضية بشأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، في الوقت الذي أكد فيه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بمصر، أن شهر رمضان الجاري سيكون 29 يوما فقط، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري «1 شوال 1444 هـ»، وذلك طبقا لحسابات معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

عيد الفطر وكسوف الشمس

وأكد المعهد في بيان: «طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد وسيستمر في الأفق فترات زمنية ليست بالقليلة، ومن ليس لديه إمكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربي بشأن موعد عيد الفطر».

ونفيا لما يدور من تخبط على بعض المواقع الاعلامية التي تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل 2023، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، مؤكدا أن كسوف الشمس يحدث دوما مع ميلاد الهلال الجديد.

عيد الفطر مع ميلاد هلال شهر شوال:

وأضاف البيان أن هلال شهر شوال 1444 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل الجاري «يوم الرؤية»، وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة المقبل وأول أيام عيد الفطر المبارك.