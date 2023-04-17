«الشؤون الإسلامية بالجوف» تهيئ 170 مكانا لصلاة عيد الفطر

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف بتهيئة 145 جامعا و25 مصلى مكشوفا في المنطقة، استعدادا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وتم أيضا تجهيز الأماكن المخصصة للنساء في المصليات المكشوفة والجوامع لتوفير أفضل الظروف للمصلين وتحقيق أجواء من الروحانية والإيمان في هذه المناسبة المباركة، بحسب ما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

تهيئة المساجد والمصليات

وذكر الفرع الإسلامي في منطقة الجوف عن تجهيزه وتهيئته لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في عدد كبير من المساجد والمصليات، إذ جرى تهيئة 56 جامعا و5 مصليات في مدينة سكاكا، و38 جامعا و7 مصليات في محافظة القريات، و15 جامعا و4 مصليات في محافظة دومة الجندل، و23 جامعا و4 مصليات في محافظة طبرجل، و13 جامعا و5 مصليات في مركز صوير، وأكد الفرع على جهوده المستمرة في متابعة وتوفير أفضل الظروف للمصلين بمساعدة موظفي الفرع ومؤسسات الصيانة والنظافة.

كما جرى تحديد مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، إذ سيكون وقت الصلاة في مدينة سكاكا ومركز صوير عند الساعة 6:01 صباحًا، وفي محافظة دومة الجندل عند الساعة 6:03 صباحًا، وفي محافظة القريات عند الساعة 6:11 صباحًا، وفي محافظة طبرجل عند الساعة 6:08 صباحًا.