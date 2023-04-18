حالة الطقس أول أيام عيد الفطر.. انخفاض الحرارة 10 درجات على جميع الأنحاء

أعلنت الأرصاد الجوية، أنَّ اليوم الثلاثاء هو ذروة الموجة الحارة، وأنَّه بدءا من غدٍ الأربعاء سوف نشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وبذلك ومع أول أيام عيد الفطر المبارك ستنخفض الحرارة بنحو 10 درجات على جميع أنحاء البلاد، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل أي طوال أيام العيد.

طقس العيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أنَّه مع أول أيام العيد يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الأولى وطقس مائل للحرارة خلال فترة الظهيرة، على القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية وخليج السويس، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع أنحاء البلاد.

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة أول أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 18.

درجات الحرارة ثاني أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

درجات الحرارة ثالث أيام العيد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.