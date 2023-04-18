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قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للقارئ محمود عمر نصر من البرازيل (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
09:35 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الشيخ محمود عمر نصر

الشيخ محمود عمر نصر

عرضت قناة الناس، منذ قليل، تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ محمود عمر نصر من مدينة ساو باولو بدولة البرازيل تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

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بقلم نرمين عفيفي