أمين الفتوى عبر قناة الناس يكشف أفضل الأعمال في ليلة القدر: عمل وطاعة

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر الآواخر من رمضان شد مؤزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله، لافتا إلى أن كل هذا يدل على الاجتهاد فى العبادة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «رمضان أعماله الصالحة معروفة من قيام الليل وصيام النهار وكثرة الصدقة وإطعام الطعام، فأحسن الأعمال التى نستطيع أن نحيى بها ليلة القدر هى قيام الليل كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

العمل والطاعة

وأوضح أن كل ما على العباد هو العمل والطاعة وترك التقبل وإداراك ليلة القدر على الله، فلا نخاف أو نمل من الطاعة والقيام والصيام، لافتا إلى أن الله عند حسن ظن عبده به.

قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.