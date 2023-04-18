قناة الناس تعرض تلاوة للقارئ محمد الشرقاوي من البرازيل (فيديو)

عرضت قناة الناس تلاوة للقارئ محمد منجود الشرقاوي من مدينة فوز دو إيجواسو بدولة البرازيل.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.