إصابة شخصين في تصادم سيارتين بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم وووقع مصابين على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «حاتم ف ب»، 51 سنة، مدرس، ويقيم بدائرة محافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى ملاكي، قيادة «فتحي س ا ا»، 55 سنة، مدير شركة، ويقيم بدائرة المركز.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بجرح أعلى الجبهة، و«ع. ا ا ب» 64 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة محافظة قنا، من مستقلي السيارة الأولى، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.