إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصدام دراجتين ناريتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.

حادث تصادم في مركز طهطا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية بني حرب، دائرة مركز طهطا.

وبالفحص تبين أنه خلال سير دراجة بخارية، قيادة «جمال ا ع م»، 40 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «إسلام ع ر م»، 23 عامًا، عامل، ويقيم بناحية الجريدات، دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة الأولى بـ«جرح بالرأس والفم وتورم حول العين اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم»، وقائد الدراجة الثانية بـ«كسر بالساق اليمنى وجرح بالرأس واليد اليمنى»، و«محمد ع م ع»، 18 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز بـ«كدمة بالرأس وجرح بالأذن اليمني وكدمات متفرقة بالجسم» من مستقل الدراجة الأولى.

وأفاد قائدي الدراجتين والمصاب، بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.