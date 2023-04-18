تجهيز وحدة «الأمل» الصحية بمصيف بلطيم استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية للمرور على بعض المنشآت الطبية بمركز ومدينة بلطيم، بحضور الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية، والدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى بالمحافظة.

تفقد مستشفى برج البرلس المركزي

واستهلت وكيل الوزارة، جولتها، بالمرور بتفقد مستشفى برج البرلس المركزي، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة بها، حيث تفقدت كافة الأقسام الطبية بالمستشفى، برفقة الدكتور حسام الدين سلامة، مدير عام إدارة بلطيم الصحية، والدكتور بسيوني عبد التواب مدير مستشفى برج البرلس المركزي، وتبين أثناء المرور مدى الجودة المقدمة بالمستشفى، وتوافر كافة الخدمات الطبية للمرضى.

كما تفقدت وكيل صحة كفر الشيخ، قسم الاستقبال، والعمليات، والمعمل، والأشعة، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، وأقسام الرعاية، والغسيل الكلوى، والأطفال المبتسرين بالمستشفي، والاطمئنان على حُسن سير العمل، وتواجد الفريق الطبى، وأثناء جولتها التفقدية التقت بالمرضي للاطمئنان عن مدي رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما أشادت بالجهد المبذول من إدارة المستشفى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية.

تجهيز وحدة الأمل الصحية بمدينة مصيف بلطيم

وفي سياق متصل، قامت وكيل الوزارة، بالمرور على وحدة الأمل الصحية بمدينة مصيف بلطيم، ومتابعة مدي جاهزية الوحدة واستعدادها لاستقبال المصيفين في أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، حيث تفقدت الوضع العام للوحدة من البنية التحتية، والتجهيزات، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وتواجد القوي البشرية على رأس العمل والتخصصات الطبية بالوحدة.

كما واصلت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولتها التفقدية بالمرور علي مستشفي الزهراء بمدينة مصيف بلطيم، والتي قد تم اختيارها ضمن وحدات التطوير طوارئ 24 ساعة، وذلك للاطمئنان علي مدي جاهزية الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ، ولمتابعة سير العمل وانتظامه بها، ومدي توافر القوي البشرية من «أطباء، وتمريض»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وتقدمت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.