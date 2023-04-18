أسعار مصيف الغردقه 2023.. شواطئ تبدأ من 50 جنيها للفرد

باقي ساعات ويحتفل المسملون بعيد الفطر، ويبدأ التوافد على مصيف الغردقة لقضاء الإجازة، خاصة مع تحسن حالة الجو واعتدال درجة الحرارة على شواطئ الغردقة.

أسعار مصيف الغردقة 2023

وتتميز أسعار مصيف الغردقه 2023 بأنها في متناول المواطن البسيط، حيث الشواطئ العامة بأجر رمزي ومصيف تابع لوزارة الشباب والرياضة منها فندق المدينة الشبابية شمال مدينة الغردقة وفندق نادي الرياضات البحرية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وتتعدد الشواطئ في مصايف الغردقة 2023 منها شواطئ العائلات، إذ يبدأ رسم الدخول بها 50 جنيها للفرد شاملة استخدام الكراسي و الشماسي، بالإضافة إلى مصيف الغردقة التابع للمدينة الشبابية وسعر الفرد 177 جنيه في غرفة ثلاثية أو رباعية.

المدينة الشبابية أفضل مصايف الغردقة 2023‪

يقول أحمد عبد الباسط مدير مدينة شبابية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن مصيف المدينة الشبابية شمال مدينة الغردقة أفضل مصيف في الغردقة ‪ حيث شمل تجديدات على طراز الفنادق السياحية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

بينما قال أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، إن رسوم الدخول في شواطيء العائلات 50 جنيها للفرد شامل استخدام الكراسي الشماسي بالمجان، موضحا أنه يستقبل الآلاف يوميا وتضم عدد من الكافتريات وحديقة أطفال وشاشات عرض ومحلات تجارية ومطاعم ودورات مياه.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أنها تفتح أبوابها للزائرين من الساعة الثامنة صباحا تحت إشراف أفراد أمن الشاطئ وفرق إنقاذ لتأمين المصطافين.