توزيع لحوم على الأولى بالرعاية في كاتدرائية الأقباط الكاثوليك بسوهاج

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة سوهاج، بالتعاون مع جمعية الأورمان، احتفالية لتوزيع لحوم مجانًا على 75 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.

دعم الاسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

توفير المساعدات

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع عدد 150 كيلوجراما من اللحوم على 75 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

وأوضح، أنه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف تضامن سوهاج، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.