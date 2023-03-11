نائب رئيس جمعية الأورمان للحياة: مبادرة «كتف في كتف» تشارك بها 25 ألف جمعية

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونائب رئيس جمعية الأورمان، إن مبادرة «كتف في كتف» ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية.

فؤاد: المبادرة تهدف إلى تجميع ما يقارب الـ4 مليون كرتونة

وأضاف «فؤاد» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن المبادرة تهدف إلى تجميع نحو 4 ملايين كرتونة لتوزيعها على الأسر المحتاجة والأولى بالرعاية حتى يوم 10 رمضان 2023، «الجمعيات من شهر أو شهر ونص فات بتعبي وتوزع في نقاط التوزيع على مستوى الجمهورية».

تنظيم فعالية كبرى في ستاد القاهرة بحضور الرئيس

وواصل: «إمبارح تم إطلاق أولى فعاليات المبادرة الأهم كتف في كتف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بواقع 16 محافظة واتقسموا على كل الجمعيات، وكل جمعية خدت محافظة أو أثنين، والحمد لله عملنا فعالية ووزعنا فيها 1.2 مليون كرتونة بالأمس، والفعالية شغالة لحد يوم الجمعة المقبل».

وأوضح أن الجمعة المقبلة سيتم تنظيم فعالية كبرى في ستاد القاهرة، وسيحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وستضم الفعالية حضور 60 ألف متطوع لتعبئة كراتين رمضان، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، «المبادرة من أسمها أن المصريين كتفهم في كتف بعض».