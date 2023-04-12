«تضامن سوهاج»: توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر استحقاقا بمركز البلينا

وصلت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج وجمعية الأورمان، توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى محافظة سوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبحضور المهندس لطفي الشريف، رئيس مجلس ومدينة البلينا، بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك، وتشجيعًا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

توزيع 300 كرتونة رمضان

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أنه تم توزيع 300 من كراتين رمضان تحتوي على مواد غذائية، على أهالي قرى الغابات والسمطا والحجز والشيخ بركة والحرجة بحري والحرجة قبلي وأولاد عليو وبني حميل والحبيل والشلولية بمركز البلينا محافظة سوهاج.

وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر المبارك، سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أنّ المجتمع المدني أصبح شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

مشيرا إلى أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

تنفيذ مشروعات خيرية في سوهاج

موضحًا، أن الجمعية بمحافظة سوهاج، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.