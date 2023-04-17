«أوقاف» الأقصر تستعد لعيد الفطر المبارك بـ1274 مسجدا و54 ساحة

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة سيد عبدالدايم، خطة استقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444/ 2023، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات

أوضحت المديرية، أن خطة استقبال عيد الفطر المبارك، تضمنت تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتحديد أسماء وإعداد المساجد والساحات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، التي تبلغ 1274 مسجدا و54 ساحة.

وأشارت المديرية، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا ومتواصلا مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023

يشار إلى أن هيئة البحوث الفلكية، حددت موعد صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر في الساعة الخامسة و47 دقيقة.