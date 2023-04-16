رئيس مدينة الأقصر يوزع الهدايا على أطفال الكنائس بمناسبة عيد القيامة

وزع اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، برفقة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة، عددا من الهدايا والحلوى وبعض باقات من الورد للأطفال، على أطفال الكنائس، في لمسة إنسانية تعبر عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى تزيين الكنائس ببنرات تهنئة تزين الكنائس مهداة من محافظة الأقصر للأخوة الأقباط، احتفالا وابتهاجا ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد القيامة المجيد.

رسالة مهمة للعالم

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويا بكل المناسبات الإسلامية والمسيحية، معًا، في جو من المودة والمحبة داعيًا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

برقية تهنئة

وفي سياق متصل، أرسل مجلس مدينة الأقصر بقيادة الدكتور علي الشرابي الشرابي رئيس المدينة، برقية تهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا المولى عز وجل أن يحفظ أهالي مدينة الأقصر الكرام في ظل قيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر الحكيمه للمحافظة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة ويمن عليها بالأمن والأمان والإستقرار ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القياده الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.