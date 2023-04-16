«مياه الأقصر» تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء مهندس محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن كافة إدارات شركة المياه اتخذت الاستعدادات اللازمة مع اتباع الجاهزية القصوى لمواجهة أي أمور طارئة من زيادة استهلاك خلال عيد القيامة وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

زيادة جودة المياه المنتجة

وأوضح يحيي، أنه جرى الانتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وجرى غسيل جميع شبكات الصرف الصحي لاستيعاب حجم الاستهلاك المتزايد في المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد كما تم تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات.

تعديل جداول الورديات

وأشار رئيس شركة مياه الأقصر، إلى تعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد، مع تعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.

انتظام المحطات والإدارات

وتابع: أجرى مدير عام المياه ومدير عام الصرف، جولة لمتابعة انتظام المحطات والإدارات التابعة لمراجعة خطة التشغيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من السيد رئيس مجلس الإدارة، وإجراء الفحص المسبق لنظم أجهزة اللاسلكى بالديوان العام والإدارات التابعة.

توعية المواطنين بالمنازل

واستطرد: جرى زيادة مخزون الشركة من مهمات التشغيل للمحطات والشبكات والمواد المستخدمة في تطهير المياه، زيادة جاهزية المعدات إستعداداً لأي أعمال طارئة، والمتابعة والمرور المستمر على مولدات القوى والتأكيد على جاهزيتها للعمل لمواصلة الخدمة في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتوعية المواطنين والسيدات بالمنازل بتوفير استهلاك المياه أثناء عمليات التنظيف بالمنازل فترة الأعياد.