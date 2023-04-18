الآلاف يؤدون صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان بالعوامية في الأقصر (صور)

أدى الآلاف من أهالي الأقصر والمناطق المجاورة، صلاة التهجد ليلة الـ27 من شهر رمضان الكريم، اليوم الثلاثاء، بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية، أحد أشهر المساجد بالأقصر، الذي يفد الناس إليه من كل أنحاء المحافظة، وأم المصلين الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، في أجواء ونفحات ربانية.

البكاء خشوعا خلف الإمام

شهدت المنطقة حول المسجد، ازدحاما كبيرا، حيث افترش المصلون الشوارع الأربعة المجاورة للمسجد، بالإضافة إلى مركز الشباب الذي كان مخصصا للسيدات لأداء الصلاة فيه، لأداء صلاة التهجد،

والدعاء خلف الشيخ، الذي يشتهر بعذوبة صوته، ويجعل المصلين يبكون خلفه من الخشوع والخضوع لله عز وجل.

الزغاريد احتفالا وابتهاجا بالليلة المباركة

عقب انتهاء الصلاة التي استغرقت نحو ساعة وربع، وزع أهالي المنطقة المحيطة، المياه والعصائر والمشروبات والحلويات والأرز باللبن على المصلين، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية، كما احتفل المصلون داخل المسجد بالمدائح النبوية، فيما أطلقت السيدات الزغاريد احتفالا وابتهاجا بالليلة المباركة.

واعتاد أهالي الأقصر في شهر رمضان، من كل عام أداء صلاتي التراويح والتهجد في المسجد العتيق خلف الشيخ محمد عبدالرسول العوامي.