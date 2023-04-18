ضبط 7.5 طن سماد مدعم قبل بيعها في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع «جمعيتي»، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون.

حملة للتفتيش على اﻷنشطة التموينية والتجارية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين للتفتيش على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق «ههيا- الإبراهيمية»، من ضبط سيارة قادمة من مدينة القرين متجهة إلى قرية المهدية محملة بـ150 شيكارة سماد يوريا «كيماوي» خاص بوزارة الزراعة، ومحظور تداولها باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما، بإجمالي كمية مقدارها 7.5 طن، وتم تحرير المحضر رقم 5828 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

ضبط كمية من السولار

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الحاجة آمنة في مدينة ههيا من ضبط كمية من السولار مقدارها 1200 لتر، وكمية من البنزين 80 مقدارها 700 لتر داخل طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص، وتم تحريرالمحضر رقم 5826 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط كمية من السكر مقدارها 250 كيلوجراما، وكمية من زيت الطعام مقدارها 200 لتر، وكمية من المكرونة مقدارها 560 كيلوجراما، وكلها مجهولة المصدر، داخل محل لبيع السلع الغذائية والمخزن الملحق به ، وتم تحرير المحضر رقم 5761 لسنة 2023 جنح ههيا.