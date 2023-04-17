ضبط 940 كيلو كبدة ولحوم وأسماك مملحة بدون بيانات في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على الأسواق بمركز ومدينة دسوق، للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن ضبط 940 كيلو لحوم وأسماك بدون بيانات.

تشكلت الحملة برئاسة، الدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتورة أماني رامون، مدير عام إدارة دسوق البيطرية، وعضوية كل من الدكتور محمد حجاج، رئيس قسم الحفظ والتبريد، والدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة دسوق، وجابر عطية، مفتش الرقابة التموينية بدسوق.

ضبط 940 كيلو كبدة ولحوم وأسماك مملحة

وأسفرت الحملة، عن ضبط 160 كجم كبدة مجمدة اشتباه صلاحية، و30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و750 كجم أسماك مملحة بدون بيانات، بإجمالي ضبطيات 940 كجم، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر.