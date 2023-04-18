تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة.. كثافات متقطعة ومتحركة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء، وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إنَّ الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، وأما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

كثافات مرورية متقطعة على كوبري أكتوبر حتى غمرة

وأضافت لمياء حمدين أن كوبري أكتوبر المتجه للعباسسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، نفس الأمر بالنسبة للمتجه من إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة

وتابعت لمياء حمدين «ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وميدان رابعة وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، وتنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين».