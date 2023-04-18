مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها إلى السودان لحين إشعار آخر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنَّه نظرًا لاستمرار حالة الانفلات الأمني والإضرابات بدولة السودان، سيتمّ مدّ توقف رحلات مصر للطيران إلى السودان لحين إشعار آخر.

مصر للطيران توقف رحلاتها إلى السودان بسبب استمرار أعمال العنف هناك

وذكرت الشركة خلال بيان لها قبل قليل، أنَّه نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، تعلن مصر للطيران للسادة عملائها عن توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر على أن يتم موافاة عملائها بأحدث المستجدات تباعاً.

مصر للطيران للمسافرين من وإلى مطار الخرطوم: نتمنى مراجعة حجوزاتكم لدينا

وأهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعملائها الكرام المسافرين من وإلى مطار الخرطوم على متن رحلاتها الجوية مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت قبل يومين توقف حركة الطيران المدني المصري لدولة السودان، على إثر أعمال شغب نشبت بعدد من المدن السودانية، حرصا على سلامة المسافرين والسائحين إلى دولة السودان الشقيق، وتمنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لدولة السودان الشقيق السلامة.