التجمع: رسائل الرئيس السيسي أكدت أهمية ما يحدث في السودان بالنسبة لمصر

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن ترأس الرئيس السيسي لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإعلان ذلك، جاء في الوقت المناسب، لأنه أرسل ضمنيا عدة رسائل، أولها للشعب المصري في الداخل، لتأكيد أهمية ما يحدث في السودان بالنسبة لمصر، وأن القيادة السياسية المصرية تتابع الموقف هناك باهتمام يتفق وضرورات الأمن القومي المصري، لا سيما على الحدود الجنوبية في الوقت الراهن.

الأزمة السودانية

والرسالة الثانية موجهة للخارج، عبر كلمة الرئيس السيسي خلال الاجتماع، التي بثها تليفزيونيا، إذ أكد خلالها موقف مصر الثابت بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وأنها تقف على مسافة واحدة من كل أطراف الصراع في السودان، وهو ما يهيئ الأجواء لدور مصري فاعل لوقف تصعيد الموقف على الأرض.