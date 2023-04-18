قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم حي الشيخ جراح بعد إصابة مستوطنين بالرصاص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حي «الشيخ جراح»، بالقدس الشرقية، وفتشت عددا من المنازل، وذلك بعد إطلاق نار أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين بالرصاص الحي صباحًا.

حصار قوات الاحتلال لبناية مخيم الصمود

وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال حاصرت بناية مخيم الصمود في الحي، وأجبرت قاطنيها على مغادرتها، لتفتيشها، بزعم البحث عن مُنفذ عملية إطلاق النار، حيث قامت بالاعتداء على عدد من الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجدا في حي الشيخ جراح، وعاثت فيه فسادا.

اقتحام مسجد بحي الشيخ جراح

وكان مُستوطنان إسرائيليان، أصيبا بالرصاص الحي، لدى ترجلهما من سيارتهما، في حي الشيخ جراح صباحًا، وتم نقل أحدهما إلى مُستشفى تشعاري تسيديك، والآخر إلى هاداسا، ووصف مُسعفو نجمة داود الحمراء إصابتهما بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، خلال مداهمتها بلدة «بيت أمر»، شمال محافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

مداهمة قوات الاحتلال لديار الفلسطينيين

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من المنازل في منطقتي الظهر وشعب السير، وألحقت أضرارا فيها، قبل اعتقالها الأسير المحرر ديار إيفان جمال الصليبي (20 سنة)، وشابا آخر، والطفل وسيم محمد فارس الشقدام (14 سنة)، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام والمسيل للدموع خلال عملية المداهمة والتفتيش.

اضطراب بالضفة الغربية

وكانت بلدة بيت أمر الأشد اضطرابًا في جنوب الضفة الغربية، قد شهدت مواجهات عنيفة مع الاحتلال الليلة الماضية، وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب (18 سنة) بالرصاص الحي، ووصفت مصادر طبية إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الخليل، وأصيب العشرات من سكان البلدة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، وتم علاجهم ميدانيا.